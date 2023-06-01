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«Большой шлем»

Сегодня, 16:11

Андреева обыграла Парри и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час и 17 минут.

На счету 143-й ракетки мира Андреевой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14. Французская спортсменка также ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) — Коко Гауфф (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49?600?000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:1, 6:2

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
69
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