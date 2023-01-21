Ольховский заявил, что системного кризиса в российском женском теннисе нет

Сегодня, 18:28
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление российских теннисисток в одиночном турнире Australian Open.
Из 12 россиянок во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии никто не вышел.
— По-вашему, массовый вылет россиянок — это стечение обстоятельств или результат системного провала?
— Системной проблемы нет. Наоборот, прошлый год был очень удачным. Был прорыв после долгого периода времени. Две девушки были в десятке сильнейших.
Да, случается. И конкретно на этом Australian Open проиграли. Где-то неудачно сыграли. Ничего страшного. По системе все в порядке, все налажено.
— Из оставшихся спортсменок кого можете фаворитками Australian Open назвать?
— Швентек. Результаты могут быть совершенно непредсказуемыми. И что-то сказать с вероятностью в 90% сейчас сложно, на мой взгляд. Только Швентек показывает более-менее стабильные результаты. У остальных девочек, прямо скажем, стабильности никакой, — сказал Ольховский «Спорт День за Днем».