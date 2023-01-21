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«Большой шлем»

Сегодня, 19:20

Маррей: «Если бы я играл на этом уровне в прошлом году, не был бы 60 в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей высказался о своем выступлении на Australian Open-2023

За три матча на турнире Маррей провел на корте в общей сложности 14 часов и 3 минуты. В третьем круге он проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту (1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6).

«Мне нравится, как я играю, мне больше нравится, когда я выступаю на крупном турнире, и действительно верю, что могу конкурировать. Но, да, я могу пройти дальше, чем третий раунд «Большого шлема», в этом нет никаких сомнений, но, очевидно, вы можете попасть не на очень хорошую жеребьевку.

Если бы я играл на этом уровне в прошлом году, я, вероятно, не был бы на 50-м или 60-м месте в мире, поэтому я должен попытаться изменить это. Чувствую, что отдал этому событию все, что у меня было, поэтому горжусь этим», — приводит слова Маррея сайт ATP.

В 1/8 финала Australian Open Баутиста-Агут сыграет против американца Томми Пола.

Теннис
Australian Open
Энди Маррей
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