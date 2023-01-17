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Сегодня, 08:44

Соболенко о запрете флагов России и Белоруссии на Australian Open: «Если всем от этого легче, то ладно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала то, что зрителям на Australian Open-2023 запретили приносить флаги России и Белоруссии.

«Я уже говорила, что теннис и вообще спорт никак не связаны с политикой. Но если всем от этого стало легче, то ладно. Я тут ничего сделать не могу. Что я могу сказать? Они так решили — значит, нет флагов. Ладно», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.

Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи турнира из-за жалоб со стороны украинских зрителей.

Организация отметила, что украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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