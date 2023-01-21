Сегодня, 00:30
Открытый чемпионат Австралии-2023
Мужчины, одиночный разряд. Третий круг
Андрей Рублев (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 04.30 (по московскому времени)
Уго Умбер (Франция) — Хольгер Руне (Дания) — 05.00
Бенжамен Бонзи (Франция) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 06.30
Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) — 06.30
Джеффри Джон Вольф (США) — Майкл Ммо (США) — 06.30
Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) — 11.00
Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) — 11.00
Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 11.00
*время начала матчей может быть изменено
Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь