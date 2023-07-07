Бублик вышел в четвертый круг Уимблдона, в котором может встретиться с Рублевым

Сегодня, 18:37
Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертый круг Уимблдона-2023.
В третьем круге спортсмен победил немца Максимилиана Мартерера в трех сетах — 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).
В четвертом круге турнира Бублик встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Бублик (Казахстан, 23) — Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:4)