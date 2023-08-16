Бывший тренер Федерера назвал теннисиста, который может выиграть US Open-2023

Иван Любичич, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, поделился мнением о победе итальянца Янника Синнера на турнире в Торонто.

«У Янника Синнера менталитет чемпиона, эта победа важна для него. Против Де Минаура было нелегко, он сложный теннисист, который заставляет соперника ошибаться. Если он в хорошей физической форме, то должен играть в Цинциннати. Он может бороться за победу на Открытом чемпионате США, Янник — один из тех четырех игроков, которые выделяются среди других в туре», — приводит Tennis World Usa слова специалиста.

В финале турнира в Торонто Синнер обыграл австралийца Алекса Де Минаура (6:4, 6:1). 21-летний итальянец впервые в карьере стал победителем турнира серии «Мастерс».

Во втором круге турнира в Цинциннати Синнер сыграет против серба Душана Лайовича. Матч пройдет 16 августа.