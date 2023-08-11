Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что пропустит американские турниры из-за травмы. В сентябре он опустится в конец топ-500.

«Убит горем из-за US Open. Я вернусь... Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, по которому я 21-й. Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте», — написал Кириос в своих соцсетях.

На прошлогоднем US Open 28-летний теннисист дошел до четвертьфинала, где проиграл россиянину Карену Хачанову.

Кирьос пропустил первые полгода текущего сезона из-за травмы колена. Затем теннисист снялся с Уимблдона-2023 из-за травмы запястья.