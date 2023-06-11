Чесноков оценил последние достижения отечественных теннисистов на «Ролан Гаррос»

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил последние достижения отечественных игроков на Открытом чемпионате Франции.
«Честно говоря, при наших возможностях, что сейчас происходит, один игрок из нашей страны вошел в четвертьфинал, юниорка выиграла «Ролан Гаррос». Этим можно гордиться. Восхищаться — не думаю. Мне хотелось бы восхищаться от нашего игрока в полуфинале или финале», — приводит слова Чеснокова Sport24.
Ранее 15-летняя Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Франции, а Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова дошли до четвертьфиналов взрослого «Ролан Гаррос».