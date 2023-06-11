Джокович обыграл Рууда и стал победителем «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Джокович сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Рууда 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк пойнт из 4.

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 году. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он стал рекордсменом среди мужчин по этому показателю, у Рафаэля Надаля — 22 титула.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5