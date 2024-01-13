Чесноков считает, что все российские теннисисты могут пройти первый круг Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российским теннисистам достались проходимые соперники в первом круге Australian Open.

«Жеребьевка нашим теннисистам досталась вполне приятная, у всех проходимые соперники. Я думаю, что все могут выйти во второй круг. Если говорить о наших лидерах, [Данииле] Медведеве и [Андрее] Рублеве, то они могут далеко пройти, а у женщин выход в четвертьфинал будет уже огромным успехом», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парк» с 14 по 28 января. В основной части турнира за Россию будут выступать 6 мужчин и 15 женщин.