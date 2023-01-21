Чжан Шуай вышла в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Плишковой

Китаянка Чжан Шуай обыграла американку Кэти Волынец в третьем круге одиночного разряда Australian Open со счетом 6:3, 6:2. Игра длилась — 1 час 3 минуты. В четвертом круге китаянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая ранее обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:4, 6:2). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Чжан Шуай (Китай, 23) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:3, 6:2 Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 7:5