Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в финале турнира серии «Большого шлема» US Open-2023 против серба Новака Джоковича 10 сентября, в воскресенье. Решающий матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович.

Всего соперники встречались друг с другом 14 раз. 9 раз сильнее оказывался сербский теннисист ( из них — две победа были на отказе соперника). И еще 5 раз выигрывал россиянин — одна из побед случилась как раз в финале US Open в 2021 году.

На турнирах серии «Большого шлема» Джокович и Медведев встречались трижды. Два матча из этой серии были финальными — на Australian Open и US Open. В США российский теннисит сумел одержал победу, а в Австралии сильнее оказался серб.

В четырех из пяти последних встреч побеждал Новак Джокович. Даниилу Медведеву удалось выиграть лишь один матч, причем эта встреча является последним очным поединком соперников: россиянин победил на стадии 1/2 финала турнира в Дубае.

История личных встреч Новака Джоковича и Даниила Медведева:

Когда: 2017 год. Турнир: Кубок Дэвиса, 1/8 финала. Победитель: Джокович (3:6, 6:4, 6:1, 1:0/ отказ Медведева) Когда: 2017 год. Турнир: Истбурн, 1/2 финала. Победитель: Джокович (6:4, 6:4) Когда: 2019. Турнир: Australian Open, четвертый круг. Победитель: Джокович (6:4, 6:7(5), 6:3, 6:2) Когда: 2019. Турнир: Монте-Карло, 1/4 финала. Победитель: Медведев (6:3, 6:4, 6:2) Когда: 2019. Турнир: Цинциннати, 1/2 финала. Победитель: Медведев (3:6, 6:3, 6:3) Когда: 2020. Турнир: ATP Cup, 1/2 финала. Победитель: Джокович (6:1, 5:7, 6:4) Когда: 2020. Турнир: Итоговый турнир ATP, групповой этап. Победитель: Медведев (6:3, 6:3) Когда: 2021. Турнир: Australian Open, финал. Победитель: Джокович (7:5, 6:2, 6:2) Когда: 2021. Турнир: US Open, финал. Победитель: Медведев (6:4, 6:4, 6:4) Когда: 2021. Турнир: Берси, финал. Победитель: Джокович (4:6, 6:3, 6:3) Когда: 2022. Турнир: Астана, 1/2 финала. Победитель: Джокович (4:6, 7:6(6) / отказ Медведева) Когда: 2022. Турнир: Итоговый турнир ATP, групповой этап. Победитель: Джокович (6:3, 6:7(5), 7:6(2)). Когда. 2023. Турнир: Аделаида, 1/2 финала. Победитель: Джокович (6:3, 6:4) Когда. 2023. Турнир: Дубай, 1/2 финала. Победитель: Медведев (6:4, 6:4)

В полуфинале турнира россиянин обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3). В 1/2 финала US Open сербский теннисист был сильнее американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6).

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