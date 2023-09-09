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Сегодня, 17:40

Медведев: «Мне все равно, первый Джокович или второй. Это Новак, и я хочу его обыграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о том, что обыгрывал Новака Джоковича только тогда, когда серб был первой ракеткой мира. В личных встречах счет 9-5 в пользу Новака.

«Забавная статистика, потому что пока он еще не номер 1. Но если шутить на эту тему, то я буду думать: «Так, в понедельник он станет первым, получается, мне как будто играть с первой ракеткой мира». Вообще, я не знаю, почему такая статистика. Не думаю, что это как-то связано с тем, что происходит в матчах. Как я уже сказал, в воскресенье мне будет все равно, первый он или второй. Это Новак Джокович, и я хочу его обыграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Финал US Open-2023 между Медведевым и Джоковичем пройдет в воскресенье, 10 сентября.

Даниил Медведев. Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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