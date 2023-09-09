Алькарас: «Переживать поражение от Медведева буду не дольше нескольких дней»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как долго будет переживать поражение от россиянина Даниила Медведева (6:7 (3:7), 1:6, 6:3, 3:6) в полуфинале US Open-2023.

«Я не знаю. Наверное, дни, недели. Не знаю. Не думаю, что буду долго об этом думать. Конечно, мне нужно извлечь урок. Я хочу стать лучше. В этом плане такие матчи очень помогают — благодаря им ты растешь. Но мне нужно поговорить со своей командой, с Хуаном Карлосом. Но переживать буду не дольше нескольких дней, может быть, недели», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале US Open-2023 Медведев сыграет с Новаком Джоковичем. Матч пройдет в воскресенье, 10 сентября.