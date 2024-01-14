Джокович поделился воспоминаниями о депортации из Австралии в 2022 году

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о депортации из Австралии в 2022 году из-за отказа делать вакцину от коронавируса.

«В прошлом году я сначала прилетел в Аделаиду, поэтому в Мельбурне мы приземлились в другом терминале. А в этом году мы оказались как раз в том терминале, что и в 2022-м. Я увидел весь путь, который тогда проделал, иммиграционную службу. Даже узнал мужчину, который работал там два года назад. Это были не самые приятные воспоминания, у меня даже перехватило дух», — цитирует Джоковича Tennis Majors.

В первом круге Australian Open-2024 серб сыграет со 178-й ракеткой мира Дино Прижмичем из Хорватии.