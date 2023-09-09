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«Большой шлем»

Сегодня, 01:46

Джокович: «Турниры «Большого шлема» мотивируют меня больше всего»

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном в матче 1/2 финала US Open.

«Первое, что я хочу — поздравить болельщиков. Ребята, вы были потрясающими, спасибо, что пришли. Ценю вас за поддержку для обоих игроков. Это матчи, которые мне до сих пор нравятся, которые все еще вдохновляют меня просыпаться каждый день, пытаясь работать так же усердно, как молодые теннисисты. «Большой шлем» — это те турниры, которые имеют наибольшее значение в нашем виде спорта. Именно они мотивируют меня больше всего, чтобы я мог показывать свой лучший теннис.

Перед четвертьфиналами и полуфиналами я знал, что буду играть с американскими игроками. Это всегда непросто, нужно сохранять нервы и стараться сохранять спокойствие в важные моменты. С закрытой крышей было очень громко, но именно в такой атмосфере нам всем нравится играть, поэтому я очень доволен сегодняшней победой", — цитирует BBC Джоковича.

Джокович в 10-й раз вышел в финал US Open и в 35-й раз на турнирах «Большого шлема». В финале 36-летний серб сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Даниил Медведев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев против Алькараса в битве за финал US Open: онлайн трансляция матча
Теннис
US Open
Новак Джокович
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