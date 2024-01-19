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Сегодня, 10:10

Экс-первая ракетка мира Маррей восхитился игрой россиянки Андреевой в третьем круге Australian Open

Виктория Кравченко
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, что помогло российской теннисистке Мирре Андреевой совершить камбэк в матче третьего круга Australian Open.

Андреева обыграла француженку Диану Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). По ходу третьего сета 16-летняя россиянка проигрывала — 1:5.

«Андреева проигрывает 1:5 в третьем сете. Комментатор: «Ей надо поработать над психологической стороной игры... Она слишком строга к себе, когда проигрывает». 30 минут спустя Андреева побеждает 7:6. Может, причина, по которой она переломила ход матча, кроется в ее ментальной силе. Возможно, она перевернула матч, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», — написал британец в соцсетях.

В четвертом круге россиянка сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9).

Мирра Андреева
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