Федерер в этом году посетит Уимблдон

Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер в этом году посетит турнир, сообщил председатель Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт.

«Он великий чемпион, у нас очень близкие отношения. И я с радостью сообщаю, что Роджер в этом году совершит визит. Мы всегда ему рады. И, да, мы по-уимблдонски отметим его достижения. Больше информации появится позже», — сказал Хьюитт tennis365.

Ранее сообщалось, что Федерер может стать комментатором матчей на Уимблдоне.

15 сентября 2022 года Федерер объявил о завершении карьеры. Всего на счету 41-летнего теннисистка 103 титула в турнирах под эгидой ATP, в том числе 6 побед в Итоговом турнире. Он провел рекордные 237 недель подряд на первой строчке мирового рейтинга.