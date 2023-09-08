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«Большой шлем»

Сегодня, 05:01

Гауфф обыграла Мухову и вышла в финал US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Коко Гауфф.
Фото Reuters
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Американская теннисистка Коко Гауфф одержала победу в полуфинале US Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Мухову — 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 57 минут. 19-летняя американка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 27-летней чешки 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Вторая финалистка определится в матче Мэдисон Кис — Арина Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 10) — 6:4, 7:5

Служба охраны вывела нарушителей порядка со&nbsp;стадиона. Матч US Open Гауфф — Мухова прерван из-за протестов защитников окружающей среды
Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/2/
Теннис
US Open
Каролина Мухова
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