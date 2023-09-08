Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:21

Матч US Open Гауфф — Мухова прерван из-за протестов защитников окружающей среды

Евгений Козинов
Корреспондент
Протестующие, прервавшие матч US Open.
Фото Twitter
Telegram Дзен

Протестующие остановили полуфинальный матч US Open между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Муховой. Встреча была прервана во втором сете при счете 6:4, 1:0 в пользу американки.

Трансляция на телеканале ESPN была прервана, когда двое мужчин и одна женщина выступили против использования ископаемого топлива. Были слышны очень громкие крики: «Конец ископаемому топливу!»

Пресс-служба ESPN предоставила расплывчатое описание произошедшего, но признала, что это был «экологический протест». Согласно трансляции, теннисисткам была предоставлена возможность вернуться в раздевалку и провести время в коридоре, пока их тренеры использовали отведенное время, чтобы покинуть корт.

Ожидается, что Гауфф и Мухова получат трехминутную разминку, когда матч возобновится.

Коко Гауфф, Арина Соболенко, Мэдисон Киз. Соболенко против Киз, Гауфф — Мухова: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open
Теннис
US Open
Каролина Мухова
7
0
Читайте также
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Неймар заявил, что они с Месси пережили ад в «ПСЖ»
Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму
В США признали мощь российской установки «Корнет»
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Арина Соболенко — Мэдисон Киз: прямая трансляция матча US Open (видео)
Стало известно время начала матча 1/2 финала US Open Медведев — Алькарас
Коко Гауфф — Каролина Мухова: прямая трансляция матча US Open (видео)
Соболенко против Киз, Гауфф — Мухова: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open
Медведев должен прыгнуть выше головы. Как россиянину обыграть Алькараса на US Open
Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арина Соболенко — Мэдисон Киз: прямая трансляция матча US Open (видео)