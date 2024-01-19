Гауфф обыграла Паркс в третьем круге Australian Open

Американка Коко Гауфф в третьем круге Australian Open обыграла соотечественницу Алисию Паркс со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 19-летней американки 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В 1/8 финала Гауфф встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 4) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:2