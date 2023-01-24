ITF направила организаторам Australian Open призыв азербайджанской федерации тенниса с требованием наказать Хачанова

Международная федерация тенниса (ITF) направила протест Федерации тенниса Азербайджана (ATF) с требованием наказать россиянина Карена Хачанова организаторам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на представителей теннисной организации.

«ITF получила письмо от Федерации тенниса Азербайджана, которое мы передали соответствующим органам. Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил, за которым следит соответствующий организатор турнира и регулирующий орган», — заявили в ITF.

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 26-летний Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» После выхода в четвертьфинал турнира россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!»

ATF расценила действия Хачанова как «неприемлемую провокацию, направленную против Азербайджана».