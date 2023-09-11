Каливод — о финальном матче US Open: «Свою роль в исходе сыграли и кривляния Джоковича, его показная усталость»

Заслуженный тренер России Александр Каливод считает, что победа во втором сете могла помочь россиянину Даниилу Медведеву изменить ход финального матча на US Open-2023.

В решающем матче турнира Медведев уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Полагаю, что Даниил мог намеренно не форсировать события в начале матча, предполагая пятисетовое противостояние. Но, как показывает практика, Джокович редко отдает инициативу, если выигрывает первый сет. Уверен, что многие согласятся со мной. Вторая партия предрешила исход встречи. Даня имел неплохие моменты для того, чтобы перехватить инициативу. Но когда Новак берет несколько геймов под ноль, такое бьет по психологии, колоссально выводит из себя. К тому же свою роль сыграли и кривляния серба. Он прекрасно умеет затянуть время и усыпить бдительность соперника. Достаточно было приглядеться, несмотря на всю его показную усталость и тяжелые вздохи, каждый подход к мячу делался им заранее. Джокович отлично считывал Медведева и осознанно готовился к ответу», — цитирует Каливода RT.

Джокович одержал 24-ю победу в финале «Большого шлема» и в четвертый раз стал победителем US Open. Всего на счету 36-летнего теннисиста 96 побед на турнирах АТР в одиночном разряде.

27-летний Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). За карьеру он четыре раза выходил в финал турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.