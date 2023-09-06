Кирьос — о победе над Медведевым на US Open-2022: «Я определенно не получил должного признания за его разгром»

Австралийский теннисист Ник Кирьос, говоря о выходе россиянина Даниила Медведева в четвертьфинал US Open-2023, вспомнил победу над ним в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года. По мнению австралийца, он не получил должного признания за выигранный матч.

Тогда встреча закончилась со счетом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Кирьоса.

«Я определенно не получил должного признания за то, что разгромил его в прошлом году», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

В матче четвертого круга US Open-2023 Медведев обыграл австралийца Алекса Де Минаура. В 1/4 финала турнира он встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Матч пройдет 6 сентября и начнется в 20.30 по московскому времени.