Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча с Тиафо на Уимблдоне

Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча первого круга Уимблдона с американцем Фрэнсисом Тиафо, информирует Fox News. 23-летнему спортсмену стало плохо из-за аномально высокой частоты сердечных сокращений — 187 ударов в минуту.

Матч был продолжен спустя 15 минут.

Встреча проходила вчера, 5 июля, и завершилась победой Тиафо со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. В следующем круге американец сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Доминик Штрикер (Швейцария).