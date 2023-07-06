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Сегодня, 10:39

Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча с Тиафо на Уимблдоне

Виктория Кравченко
У Ибин.
Фото AFP
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Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча первого круга Уимблдона с американцем Фрэнсисом Тиафо, информирует Fox News. 23-летнему спортсмену стало плохо из-за аномально высокой частоты сердечных сокращений — 187 ударов в минуту.

Матч был продолжен спустя 15 минут.

Встреча проходила вчера, 5 июля, и завершилась победой Тиафо со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. В следующем круге американец сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Доминик Штрикер (Швейцария).

Ибин является второй ракетткой Китая. В мировом рейтинге он располагается на 62-й строчке. В феврале 2023 года в Далласе он выиграл свой первый турнир ATP.
Уимблдон
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