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«Большой шлем»

Сегодня, 17:45

Мартина Хингис о штрафе Мирры Андреевой: «Ей 16 лет, она еще ребенок»

Руслан Минаев
Теннисистка Мирра Андреева
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Хингис поделилась мнением об игре россиянки Мирры Андреевой.

После матче четвертого круга Уимблдона против Мэдисон Кис 16-летняя теннисистка была оштрафована на 8 тысяч долларов за неспортивное поведение.

«Я тоже так делала. Когда у тебя много матчей, а я думаю, что сейчас она играет больше, чем раньше, ты хочешь победить, хочешь хорошо играть. Такое может случиться. Когда ты молода, ты показываешь эмоции, иногда хорошие, иногда плохие. Пока не происходит ничего страшного… Все зависит от того, как и почему ты это делаешь, как бросаешь ракетку, но это часть игры.

Конечно, нужно контролировать эмоции, но ей 16 лет, серьезно, она еще ребенок, такое может случиться», — цитирует Хингис Tennis Majors.

«Мирра напоминает Мартину Хингис. Не совершает лишних движений, все по делу». Колонка Екатерины Макаровой

Мартина Хингис
Мирра Андреева
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