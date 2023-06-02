Сонего о победе над Рублевым после 0:2 по сетам: «Наверное, это чудо»

Итальянец Лоренцо Сонего поделился эмоциями после победы над россиянином Андреем Рублевым в третьем круге «Ролан Гаррос».

Сонего проиграл два первых сета, но сумел одержать победу со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Наверное, это чудо. За час я уже проигрывал 0:2 по сетам, но мне удался невероятный камбэк. Спасибо трибунам за поддержку. С третьего сета я заиграл агрессивнее, потому что с ним трудно бороться, когда он ведет игру. Я старался максимально выкладываться на подаче, играть более агрессивно, выходить к сетке. И проводил каждый розыгрыш с правильным настроем», — сказал Сонего во время послематчевого интервью.

В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым.