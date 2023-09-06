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Сегодня, 21:39

Медведев обыграл Рублева в первом сете четвертьфинала US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в первом сете четвертьфинального матча US Open — 6:4.

В ходе партии Медведев уступал со счетом 0:3, но после этого выиграл шесть геймов, позволив сопернику взять лишь один.

В первом сете Медведев сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Рублева 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Победитель матча Медведев — Рублев сыграет в полуфинале US Open с победителем встречи Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Источник: Сетка US Open-2023
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