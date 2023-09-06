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«Большой шлем»

6 сентября, 23:47

Медведев победил Рублева в трех сетах и вышел в полуфинал US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open — 6:4, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 48 минут. 27-летний Медведев сделал 8 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 19. У 25-летнего Рублева 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Даниил Медведев в четвертый раз в карьере дошел до полуфинала US Open. Он становился победителем турнира один раз — в 2021 году.

Андрей Рублев вылетел в четвертьфинале US Open в четвертый раз за карьеру — это его лучшее достижение на турнире.

В полуфинале US Open-2023 Даниил Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:4, 6:3, 6:4

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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