Мирра Андреева о Жабер: «Буду выкладываться на все сто, чтобы выиграть этот матч»

Россиянка Мирра Андреева поделилась мнением о своей сопернице во втором круге Australian Open туниске Онс Жабер.

«Я говорила много раз, что мне нравится, как она играет, поэтому я очень жду этого матча, очень хочу с ней сыграть, посмотреть, что она покажет на корте. Я буду выкладываться на все сто, чтобы постараться выиграть этот матч, потому что это тоже невероятный опыт для меня — сыграть с еще одним достаточно опытным соперником», — цитирует Андрееву Sports.ru.

Ранее Жабер заявила, что Андреева в предстоящем матче хочет надрать ей задницу.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Андреева обыграла американку Бернарду Перу (7:5, 6:2), а Жабер победила украинку Юлию Стародубцеву (6:3, 6:1).