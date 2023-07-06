Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона благодаря отказу Крейчиковой

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона.

Теннисистка в первом сете обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3. Во втором сете при счете 4:0 в пользу россиянки ее оппонентка отказалась продолжать матч.

Игра длилась 55 минут. 16-летняя Андреева сделала 4 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету 11-й ракетки мира Крейчиковой — 3 эйса и 3 двойные ошибки.

16-летняя Андреева выиграла второй матч за сутки: вечером в среду, 5 июля она победила китаянку Ван Сиюй (6:4, 3:6, 7:5) в первом круге Уимблдона.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 10) — 6:3, 4:0 отказ Крейчиковой