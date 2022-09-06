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«Большой шлем»

6 сентября, 01:11

Надаль в четырех сетах уступил Тиафо и покинул US Open

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/8 финала US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. На счету 36-летнего испанца 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 6. У 24-летнего американца 18 эйсов и 4 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Фрэнсис Тиафо (США, 22) — 4:6, 6:4, 4:6, 3:6

US Open
Рафаэль Надаль
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