Норри переиграл Рууда в третьем круге Australian Open

Британец Кэмерон Норри победил норвежца Каспера Рууда в третьем круге Australian Open — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.

Матч длился 3 часа 6 минут. Норри сделал за игру 11 эйсов и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У Рууда — 19 эйсов и 1 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

19-й сеянный Норри обновил свой лучший результат в Открытом чемпионате Австралии. В четвертом круге британец сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс Микельсен (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:4, 6:3