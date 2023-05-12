Джокович: «Хочу увидеть Надаля на «Ролан Гаррос», так как для конкуренции лучше, когда выступают лучшие»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал проблемы испанца Рафаэля Надаля с травмой.

«Я стремлюсь к тому, чтобы показывать свой максимум. Но, конечно, его отсутствие на «Ролан Гаррос» повлияет на теннисный мир. У него такая история на этом турнире, да и вообще он очень повлиял на спорт. Конечно, если он пропускает любой турнир — особенно большой, — это влияет на теннисный мир и болельщиков. Я уверен, что все хотят его там увидеть. Я и сам хочу, потому что для конкуренции лучше, когда выступают лучшие, а задача максимально сложная.

Я видел некоторые видео, что он тренируется, старается подготовиться. Посмотрим. Конечно, я не на его месте и не знаю, как он себя чувствует. Уверен, он изо всех сил старается. Посмотрим, что произойдет», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января. «Ролан Гаррос» стартует 28 мая и завершится 11 июня.