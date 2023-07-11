Ольховский о вылете Сафиуллина с Уимблдона: «Ему не хватило уверенности в своих силах»

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Роман Сафиуллина от итальянца Янника Синнера (4:6, 6:3, 2:6, 2:6) в четвертьфинале Уимблдона.

«Я считаю, что Роман — молодчина. И по игре, и по турниру. Он вызвал только положительные эмоции. На мой взгляд, ему было сложно играть против Синнера. Итальянец — игрок очень высокого уровня.

На мой взгляд, Сафиуллину чуть-чуть не хватило уверенности в своих силах. Не думаю, что Синнер сильно его превосходил. Рома мог бороться, мог попробовать победить. На мой взгляд, он провел великолепный турнир. С такой игрой у Романа очень хорошие перспективы на будущих соревнованиях», — сказал Ольховский «СЭ».

Выход в четвертьфинал Уимблдона — личный рекорд в карьере Романа Сафиуллина на турнирах «Большого шлема».

Соперником Синнера в полуфинале станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США).