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«Большой шлем»

Сегодня, 20:40

Ольховский о вылете Сафиуллина с Уимблдона: «Ему не хватило уверенности в своих силах»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Роман Сафиуллина от итальянца Янника Синнера (4:6, 6:3, 2:6, 2:6) в четвертьфинале Уимблдона.

«Я считаю, что Роман — молодчина. И по игре, и по турниру. Он вызвал только положительные эмоции. На мой взгляд, ему было сложно играть против Синнера. Итальянец — игрок очень высокого уровня.
На мой взгляд, Сафиуллину чуть-чуть не хватило уверенности в своих силах. Не думаю, что Синнер сильно его превосходил. Рома мог бороться, мог попробовать победить. На мой взгляд, он провел великолепный турнир. С такой игрой у Романа очень хорошие перспективы на будущих соревнованиях», — сказал Ольховский «СЭ».

Выход в четвертьфинал Уимблдона — личный рекорд в карьере Романа Сафиуллина на турнирах «Большого шлема».

Соперником Синнера в полуфинале станет победитель матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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