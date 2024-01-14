Ольховский прокомментировал успешный старт Корнеевой на Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе российской теннисистки Алины Корнеевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

16-летняя россиянка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

«Корнеева молодчина, 6:2 выиграла третий сет. Я во всяком случае ожидал этой победы, она молодец. В этом году она вполне может осуществить явный прорыв», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В следующем круге Корнеева встретится с победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия) и Линдой Фрухвиртовой (Чехия).