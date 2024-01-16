Ольховский считает, что Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора

Бывший российский теннисист, победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open.

«Сложно сказать, что разладилось в игре у Романа после хорошего начала. Очень обидный результат, обидное поражение. В пятом сете у Сафиуллина было восемь брейк-поинтов, в том числе счет 40:0 на приеме. И он не смог все это реализовать. Только сам Роман может объяснить свое состояние и причины, почему так получилось. Это был матч равных теннисистов, но соперник Сафиуллина был немного удачливее в концовке. Грикспор был Роману вполне по зубам», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Сафиуллин проиграл Грикспуру в первом круге Australian Open со счетом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.