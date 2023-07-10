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«Большой шлем»

Сегодня, 12:16

Ольховский считает, что Сафиуллин вышел на новый уровень

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над канадцем Денисом Шаповаловым в матче четвертого круга Уимблдона.

«Сафиуллин показал очень хороший теннис, очень уверенно прошел четвертый круг. Он вышел на новый уровень и сейчас показывает очень стабильную и мощную игру. После первой партии он просто не оставил шансов Шаповалову», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером. Для 25-летнего российского теннисиста это дебютный Уимблдон, раньше он играл только в квалификации.

Источник: https://tass.ru/sport/18232515
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
Роман Сафиуллин
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