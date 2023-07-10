Ольховский считает, что Сафиуллин вышел на новый уровень

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Романа Сафиуллина над канадцем Денисом Шаповаловым в матче четвертого круга Уимблдона.

«Сафиуллин показал очень хороший теннис, очень уверенно прошел четвертый круг. Он вышел на новый уровень и сейчас показывает очень стабильную и мощную игру. После первой партии он просто не оставил шансов Шаповалову», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером. Для 25-летнего российского теннисиста это дебютный Уимблдон, раньше он играл только в квалификации.