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«Большой шлем»

Сегодня, 16:38

Ольховский считает, что Звонарева возвращается на высокий уровень

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российской теннисистки Веры Звонаревой в основную сетку Открытого чемпионата США.

«То, что она прошла квалификацию — это очень здорово. Здорово еще и то, что она не берет wild card, а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорит о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у нее есть желание играть, почему бы ей не продолжать», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В финале квалификации Звонарева обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 7:5, 6:3. Соперницей россиянки в первом круге US Open станет представительница Бельгии Янина Викмайер.

38-летняя Звонарева является победительницей пяти турниров «Большого шлема» (3 — в паре, 2 — в миксте) и победительницей 25 турниров уровня WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/18597037
Теннис
Андрей Ольховский
Вера Звонарева
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