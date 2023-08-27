Ольховский считает, что Звонарева возвращается на высокий уровень

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российской теннисистки Веры Звонаревой в основную сетку Открытого чемпионата США.

«То, что она прошла квалификацию — это очень здорово. Здорово еще и то, что она не берет wild card, а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорит о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у нее есть желание играть, почему бы ей не продолжать», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В финале квалификации Звонарева обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 7:5, 6:3. Соперницей россиянки в первом круге US Open станет представительница Бельгии Янина Викмайер.

38-летняя Звонарева является победительницей пяти турниров «Большого шлема» (3 — в паре, 2 — в миксте) и победительницей 25 турниров уровня WTA.