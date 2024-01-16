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Сегодня, 08:12

Осака — о вылете с Australian Open: «Грустно, что вы больше не увидите этот классный наряд»

Алина Савинова
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Австралии-2024.

«Я должна сказать себе: «Эй, шесть месяцев назад ты была беременна», и, конечно же, голос в моей голове говорит: «Ты действительно думала, что можешь вернуться и сразу же начать выигрывать матчи?» Но я всегда ожидаю, что у меня в любом случае будет шанс. Я думаю, что нужно быть более лояльной к себе. Это ключевая вещь, которой я научилась за время отсутствия в туре. Мне немного грустно, потому что этот наряд действительно классный и вы больше его не увидите», — приводит Tennis Head слова Осаки.

В матче первого круга Australian Open 26-летняя японка уступила француженке Каролин Гарсии со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

Источник: https://tennishead.net/naomi-osaka-reveals-she-doesnt-regret-anything-despite-first-round-australian-open-defeat/
Теннис
Australian Open
Наоми Осака
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