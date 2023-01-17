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Сегодня, 09:36

Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Посол России в Австралии Алексей Павловский прокомментировал то, что зрителям на Australian Open-2023 запретили приносить флаги России и Белоруссии.

«Решение о запрете флагов России и Белоруссии на играх Открытого чемпионата Австралии по теннису — очередной пример недопустимой политизации спорта. Вдобавок к дискриминации российских теннисистов, вынужденных выступать под «нейтральным флагом», Федерация тенниса Австралии пошла еще дальше, запретив теперь и болельщикам на трибунах демонстрировать поддержку наших спортсменов. Прискорбно, что организаторы турнира поддались откровенным политическим манипуляциям в ущерб духу честной игры, который когда-то был присущ Открытому чемпионату Австралии», — приводит ТАСС слова российского посла.

Федерация тенниса Австралии приняла решение запретить болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи турнира из-за жалоб со стороны украинских зрителей.

Организация отметила, что украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
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