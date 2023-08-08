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«Большой шлем»

Сегодня, 19:13

Призовой фонд на US Open достиг рекордных 65 миллионов долларов

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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Призовой фонд, включая вознаграждения игроков, на US Open 2023 года достиг рекордной отметки, сообщает AP со ссылкой на Ассоциацию тенниса США. Он составит 65 миллионов долларов, что является рекордом турнира.

В прошлом году призовой фонд US Open составил 60 миллионов.

Открытый чемпионат США в этом году пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира «Большого шлема» является испанец Карлос Алькарас, который в финале US Open-2022 победил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Теннис
US Open
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