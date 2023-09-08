Рам и Солсбери третий раз подряд выиграли US Open в парном разряде

Американец Раджив Рам и англичанин Джо Солсбери выиграли US Open-2023 в парном разряде среди мужчин. В финале они обыграли индийца Рохана Бопанна и австралийца Мэттью Эбдена со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты. 39-летний Рам и 31-летний Солсбери в третий раз подряд выиграли парный US Open. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Парный разряд Финал Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) — Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 6) — 2:6, 6:3, 6:4