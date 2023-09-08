Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном в полуфинале US Open-2023 8 сентября, в пятницу. Их матч пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча US Open Шелтон — Джокович можно будет смотреть в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Открытого чемпионата США Шелтон — Джокович.

Ранее 36-летний Джокович победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале US Open (6:1, 6:4, 6:4), а 20-летний Шелтон, который занимает 47-е место в мировом рейтинге, оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:3, 7:6, 6:2).

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