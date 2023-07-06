Федерер: «Надеюсь, Джокович выиграет восьмой Уимблдон»

Прославленный швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал шансы серба Новака Джоковича выиграть Уимблдон в этом году.

8-кратный победитель лондонского турнира «Большого шлема» выразил надежду, что Джокович сможет сравняться с ним по титулам в Уимблдоне.

«У меня были мои моменты славы — когда я выигрывал восьмой или пятый трофей подряд. Так что, если кто-то сравняется со мной или меня превзойдет, это их момент славы.

Я тоже был замотивирован возможностью побить рекорды или с ними сравняться. Но, думаю, когда оглядываешься назад на те моменты, смотришь на них совсем по-другому, потому что делаешь это уже со стороны, а не будучи частью событий. Просто начинаешь расслабляться и гордишься своими достижениями.

Надеюсь, Новак выиграет восьмой «Уимблдон». Он уже сотворил историю, выиграв 23-й «Шлем». Для тенниса, да и для спорта в целом, это здорово. Он — однозначный фаворит, и не удивлюсь, если он станет победителем», — сказал Федерер в интервью CNN.

На данный момент на счету Джоковича 7 титулов в Уимблдоне. После победы над Джорданом Томпсоном из Австралии во втором круге Уимблдона серб стал вторым после Федерера теннисистом с 350 победами на турнирах «Большого шлема».

Помимо этого, 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» продлил выигрышную серию на Уимблдоне до 30 матчей.