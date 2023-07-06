Мирра Андреева: «У меня нет целей на Уимблдоне. Я просто играю»

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Уимблдона. Теннисистка на отказе обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 4:0.

«Я просто стараюсь играть на максимум. Если пробьюсь в четвертый круг — буду суперсчастливой. То же самое касается, конечно, полуфинала. Я просто буду стараться играть на максимум и посмотрим, что из этого выйдет. Но честно признаться, у меня нет никаких целей. Я просто играю», — сказала теннисистка после игры.

16-летняя россиянка стала третьим самым молодым квалифайером в третьем круге в истории женского тенниса.

В третьем круге Уимблдона Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).