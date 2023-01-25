Рублев проиграл 7 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» в карьере

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open 2023 — 1:6, 2:6, 4:6.

Таким образом, 25-летний россиянин проиграл все 7 четвертьфиналов турниров «Большого шлема», в которых принимал участие.

Рублев доходил до 1/4 финала на Australian Open в 2021 и 2023 годах, на «Ролан Гаррос» — в 2020 и 2022 годах и трижды на US Open — в 2017, 2020 и 2022 годах.

Рублев, который располагается на 6-й строчке ATP стал самым высокорейтинговым игроком, не доходившим до полуфинала на турнирах «Большого шлема».