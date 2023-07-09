Рублев — о победе над Бубликом: «Не знаю, это была удача, ничего более»

Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на победу в матче 1/8 финала Уимблдона-2023 над казахстанцем Александром Бубликом (7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4). Встреча длилась 3 часа 19 минут.

«Я не знаю, как остановил камбэк Саши. Я говорил себе, что, если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс. В итоге он появился, я хорошо принял, провел отличный розыгрыш и сделал брейк. Наверное, удар в падении перед двойным матчболом был самым удачным за все время игры. Не знаю, это была удача, ничего более. Не думаю, что смогу сделать это еще раз», — сказал Рублев после матча.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).