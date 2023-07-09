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«Большой шлем»

Сегодня, 19:32

Рублев стал 10-м действующим теннисистом, который выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема»

Мария Гусева
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев стал десятым действующим игроком, который выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».

В 1/8 финала Уимблдона-2023 он победил казахстанца Александра Бублика ( 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4).

Для Рублева этот результат на Уимблдоне стал лучшим в карьере. Ранее он доходил только до четвертого круга.

Турниры «Большого Шлема» — это Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Действующие теннисисты, выходившие в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема»:

1. Маттео Берреттини (Италия)

2. Марин Чилич (Хорватия)

3. Новак Джокович (Сербия)

4. Карен Хачанов (Россия)

5. Энди Маррей (Великобритания)

6. Рафаэль Надаль (Испания)

7. Кэй Нисикори (Япония)

8. Янник Синнер (Италия)

9. Стэн Вавринка (Швейцария)

10. Андрей Рублев (Россия)

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Теннис
Андрей Рублев
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